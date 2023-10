SuMoFest van start in The Social Hub; milieu én de portemonnee staan dit jaar centraal

Foto via SuMoFest

Korte metten maken met stigma’s rond duurzaamheid. Dat is het doel van alle activiteiten rond het festival Sustainable Moments (SuMoFest) opnieuw voor de komende week. In The Social Hub trapte wethouder Kirsten de Wrede het achtdaagse festival af.

De komende week staan onder andere wildplukken, een 9-gangen diner gebaseerd op paddenstoelen, een kledingruilbeurs, rondleidingen langs duurzame ondernemers op het programma, evenals een duurzame markt in het UMCG. Een mini-festival in het Betonbos sluit SuMoFest dit jaar af op zaterdag 14 oktober.

De organisatie is, net als vorig jaar, in handen van Groener Groningen, in samenwerking met de gemeente Groningen, 050&mode, bedrijvenverenigingen en verschillende bedrijven. Volgens de organisatie is SuMoFest een jaarlijks hoogtepunt van alle activiteiten die de samenwerkende organisaties ondernemen en is het bedoeld om deze initiatieven en alternatieven in de schijnwerpers te zetten.

Het volledige programma is te vinden op de website van het festival.