Studenten gooien dildo’s naar DUO-gebouw: “Als DUO ons naait, naaien wij hen”

Boze studenten hebben zondagmiddag dildo’s naar het gebouw van DUO aan de Kempkensberg gegooid. De studenten zijn boos vanwege het besluit om de rente op studieleningen te vervijfvoudigen.

Onlangs werd bekendgemaakt dat de rente op studieleningen vanaf januari volgend jaar gaat stijgen van 0,46 naar 2,56 procent. “Zo’n studieschuld heeft serieuze gevolgen voor veel studenten”, vertelt ROOD-woordvoerder Maria Heeres. “Zij kunnen door de schuld een veel minder hoge hypotheek krijgen later, en dit wordt alleen maar lastiger met de hogere rente.” Daar komt bij dat studenten langer bezig zijn om studieschulden af te betalen. “Veel studenten hebben ondertussen zo’n hoge studieschuld dat zij bijna de rest van hun leven bezig zijn met afbetalen. Het lijkt wel of je gestraft wordt voor leren.”

“De regering blijft ons maar naaien”

Maar het grootste bezwaarpunt is misschien nog wel dat de overheid zich niet aan haar woord houdt. “In 2015 is beloofd dat studieleningen gunstig zouden zijn. Inmiddels is de realiteit duidelijk anders, en wordt het afbetalen van de lening, door de verhoging van de rente, nog lastiger gemaakt dan het voor velen al is. Er wordt keer op keer afbreuk gedaan aan de toegankelijkheid van het onderwijs. De regering blijft ons maar naaien en er lijkt geen einde aan te komen.”

“Dildo’s werden één voor één naar het gebouw gegooid”

De actie zondagmiddag was ludiek van karakter. De studenten verzamelden zich halverwege de middag onder luid gejoel bij het gebouw, waarna paarse dildo’s werden uitgedeeld. “Die zijn één voor één naar het glazen gebouw gegooid, waarbij een deel, vanwege de zuignappen van de dildo’s, bleef hangen. Ondertussen werden leuzen gezongen en werden in de directe omgeving posters opgehangen.” Eén van de studenten laat weten: “Als DUO ons naait, dan naaien we hen terug.”

Het protest is een opmaat naar het landelijke protest dat woensdag gaat plaatsvinden in Den Haag. Bij dit protest worden veel studenten verwacht.

