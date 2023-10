Stroomstoring rond Verlengde Hereweg, honderden huizen en winkels zonder elektriciteit

Foto: 112 Groningen

In de omgeving van de verlengde Hereweg in de Stad is dinsdagochtend een stroomstoring ontstaan.

Door de storing zitten honderden huishoudens en bedrijven sinds even na tienen zonder stroom. Verschillende winkels houden de deuren dinsdagochtend dicht en ook verkeerslichten in het getroffen gebied doen het niet.

De storing bevindt zich laagspanningskabel, die stroom voorziet aan twee tot driehonderd huishoudens. Inmiddels is duidelijk dat het een spontane storing betreft, die niet is veroorzaakt door werkzaamheden.

Enexis denkt vooralsnog dat de storing rond 16.00 uur voorbij kan zijn. De netbeheerder plaatst een aggregaat om een deel van de getroffen adressen toch van stroom te voorzien.