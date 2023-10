Straaljagers en gevechtshelikopters uit acht landen oefenen op ‘grootschalige luchtoorlog’ boven Groningen

Foto: Koninklijke Luchtmacht via Twitter

De komende dagen is het niet ongebruikelijk een straaljager te zien in de lucht boven Groningen. De provincie is onderdeel van het gebied tijdens een grootschalige luchtmachtoefening, met straaljagers uit acht landen.

Gevechtsvliegtuigen, vliegende radarstations, gevechtshelikopters en transporttoestellen uit de VS, het VK, Frankrijk, Duitsland, België, Finland en Denemarken doen, naast Nederland, mee aan oefening Frisian Flag. De oefening is met name bedoeld om jonge ‘wingmannen’ in korte tijd de vaardigheden te leren die nodig zijn om hun gevechtsvliegtuig veilig en effectief in te zetten tijdens een ‘grootschalige luchtoorlog’. De straalvliegtuigen en helikopters oefenen onder meer aanvallen en verdediging in de lucht en op doelen op de grond of op zee.

Het grootste deel van de oefening vindt plaats boven de Noordzee, vanaf de Nederlandse Waddeneilanden tot aan Denemarken. Maar ook Groningen is, naast Friesland, onderdeel van het oefengebied. Volgende week wordt er ook boven Drenthe en het noorden van Overijssel geoefend. De vliegtuigen houden zich meestal aan hoogtes boven de 1,7 kilometer. Maar in laagvlieggebieden (in Groningen is ook zo’n zone) mogen de toestellen dichter bij de grond komen. De oefeningen vinden overdag plaats tussen 09.00 en 16.00 uur.