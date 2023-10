“Storm Ciarán kan op donderdag voor flink wat wind zorgen”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Storm Ciarán die zich donderdag aan gaat dienen kan ook in Groningen voor flink wat wind gaan zorgen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis moeten organisaties, van bijvoorbeeld activiteiten rond Allerzielen, rekening houden met een stevige wind.

“Op dit moment is nog onbekend welke lijn storm Ciarán [kieəran] precies gaat volgen”, vertelt Kamphuis. “Het Europese weermodel verwacht dat de storm door Het Kanaal zal gaan, waarmee je dus kunt spreken van een Kanaalrat. Bij deze situatie zal het ruig gaan uitpakken, waarbij de westkust en de Wadden de volle laag gaan krijgen. Het andere toonaangevende weermodel, GFS van de Amerikanen, tekent het systeem westelijker in, waarbij het meer boven de Britse Eilanden komt te liggen. In dat geval pakt het minder zwaar uit, en zal het extreme er af gaan.”

“Enige tijd zuiderstorm”

Kamphuis: “Ik denk dat het Europese model het bij het juiste eind heeft. Dat betekent dat we in de kustgebieden, en op de Wadden, te maken gaan krijgen met een stormachtige situatie, met in de avonduren enige tijd een zuiderstorm. En dat zie je niet zo vaak. Het gaat over een behoorlijke ruige situatie. We hebben het over windstoten van 100 tot 120 kilometer. In het binnenland zal het wat rustiger zijn, waarbij we in Groningen rekening moeten houden met windsnelheden van 70 tot 80 kilometer per uur.”

“Volledige herfstdag”

Op donderdag vindt Allerzielen plaats. Op verschillende plekken in de gemeente vinden bijeenkomsten plaats waarbij overledenen herdacht worden. Kamphuis: “Naast een windveld gaat deze storm ook gepaard met regen. Een groot deel van de dag miezert het, waarbij de miezer over zal gaan in regen. Het wordt een volledige herfstdag. Organisaties van evenementen adviseer ik om de berichten goed in de gaten te houden.”