Storing in Euvelgunnerbrug zorgt voor lange files: ‘Kinderziekte lijkt de oorzaak te zijn geweest’ (update)

Foto: 112 Groningen

In de net vernieuwde Euvelgunnerbrug is dinsdagmiddag een storing ontstaan. Het verkeer kon in beide richtingen niet doorrijden. Daardoor stonden er lange files op de zuidelijke ringweg.

Rijkswaterstaat liet kort voor 13.00 uur weten dat de brug vanwege een storing niet goed sloot, waardoor de slagbomen voor de brug omlaag blijven.

Door de storing in de brug liep het verkeer op de zuidelijke ringweg compleet vast in alle richtingen. De vertraging liep op tot meer dan een half uur. Anderhalf uur na de initiële storing kwam het verkeer weer op gang, nadat monteurs het euvel hadden verholpen.

‘Kinderziektes’

Inmiddels lijkt de storing te zijn verholpen en rijdt het verkeer weer door over de Euvelgunnerbrug. “Dit was het gevolg van kinderziektes in de nieuwe brug”, stelt woordvoerder Kirsten Smit namens Aanpak Ring-Zuid, de organisatie die nu nog verantwoordelijk is voor de nieuwe Euvelgunnerbrug, die begin september in werking werd gesteld. “Mensen merken het niet, maar we zijn eigenlijk nog steeds druk bezig met het afstellen van de brug. We ontdekken soms dit soort kinderziektes en waarschijnlijk was dit er één van.”

Smit stelt dat het euvel van dinsdagmiddag waarschijnlijk zat in de aansturing van de brug bij een opening: “Als de brug bezig is met omhoog gaan, kan de bediener van de brug niet tussendoor besluiten om de brug weer te laten zakken. Dan schiet hij in storing, omdat de brug te snel naar beneden komt. We zijn nu nog bezig onderin de brug om uit te lezen wat er precies is gebeurd. Met deze gegevens gaan we onderzoeken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.”