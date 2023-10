Storing in Euvelgunnerbrug; lange files op zuidelijke ringweg (update)

Foto: 112 Groningen

In de net vernieuwde Euvelgunnerbrug is dinsdagmiddag een storing ontstaan. Het verkeer kon in beide richtingen niet doorrijden. Daardoor ontstonden lange files op de zuidelijke ringweg.

Rijkswaterstaat laat weten dat de brug vanwege een storing niet goed sluit, waardoor de slagbomen voor de brug omlaag blijven.

Door de storing in de brug liep het verkeer op de zuidelijke ringweg compleet vast in alle richtingen. De vertraging liep op tot meer dan een half uur.

Volgens omstanders hebben monteurs de brug inmiddels handmatig open gedraaid. Daardoor kwam het verkeer weer enigszins op gang.