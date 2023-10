Stijgende populariteit Halloween goed voor feestwinkels

Halloween wordt steeds populairder, ook in Groningen. Griezelige maskers en kostuums werden de afgelopen week veel gekocht bij feestwinkel Confetti aan de Folkingestraat. ‘We hebben vorige week een hele goede week gehad’, zegt bedrijfsleider Anders Kox.

“De enge contactlenzen doen het altijd goed”, zegt Kox. Daarnaast is het Ghostface masker van de Scream films ook uitverkocht. “Het is makkelijk en echt een iconisch Halloween item”.

Het oorspronkelijk Ierse feest is al langere tijd populair in Noord-Amerika, maar wordt de laatste jaren ook vaker gevierd in Nederland.

Dit komt volgens Kox onder andere door de grote groep internationale studenten in Groningen. Zo slaat het feest vervolgens weer over op een grote groep Groningers en Nederlandse studenten, besluit Kox: “Als een Hollander er een drankje bij kan krijgen, dan is ie er al snel voor in.”