Steekpartij in trein onderweg naar Stad; twee verdachten aangehouden

Foto via Politie.nl

In een Intercitytrein van de NS, die onderweg was van Den Haag naar Groningen, is vrijdagavond een steekincident geweest. Daarbij is één persoon gewond geraakt. De politie heeft inmiddels twee verdachten aangehouden.

Het conflict zou rond 20.15 uur zijn gebeurd tussen Zwolle en Meppel. De trein werd stilgezet in de Zuid-Drentse Stad, waar het slachtoffer eerste hulp kreeg aan zijn verwondingen. Een ambulance heeft het slachtoffer overgebracht naar een ziekenhuis.

Korte tijd later werden twee verdachten aangehouden in de trein. Zij zitten vast en worden verhoord.