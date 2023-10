Start van de wintertijd: klok gaat dit weekend een uur achteruit

De wintertijd gaat dit weekend in. In de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok een uur achteruit, waardoor we een uurtje langer kunnen slapen.

In de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok om 03.00 uur een uur terug naar 02.00 uur. De wintertijd is officieel de standaardtijd. De zomertijd, die loopt van de laatste zondag in maart tot de laatste zondag in oktober, werd in 1977 ingevoerd naar aanleiding van de oliecrisis van 1973. Die crisis leidde tot een golf van energiebesparende maatregelen, waaronder de zomertijd, waarmee het een uur langer licht bleef, en er elektriciteit werd bespaard. Naast Nederland kennen nog ongeveer zeventig landen een zomer- en wintertijd.

Kritiek is er ook. Zo kost het een aantal dagen om aan het nieuwe ritme te wennen. Wel vertellen neurologen dat het makkelijker is om je aan de wintertijd aan te passen dan aan de zomertijd. Dit komt omdat het ritme van de meeste mensen iets langer is dan 24 uur. Een einde aan de zomer- en wintertijd komt er voorlopig niet. Een plan om het af te schaffen is een aantal jaren geleden in Brussel in de ijskast gezet.