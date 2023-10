Stadspartij wil opheldering over ontbrekende plek voor kermis op Raadhuisplein

De 'Tuin van Haren', één van de drie voorstellen die LAOS optekende voor het Raadhuisplein - Impressie: LAOS via Gemeente Groningen

De fractie van de Stadspartij 100% voor Groningen is geschokt door de plannen die zijn uitgewerkt voor het vernieuwde Raadhuisplein in Haren. In alle aangeleverde plannen is geen plek voor de jaarlijkse kermis. Funest voor de Harense jeugd, aldus raadslid Mariska Sloot.

Volgens Haren de Krant blijkt uit de plannen die een ontwerpbureau voor het plein optekende dat er geen plek is voor de kermis. Eigenaar Mathijs Dijkstra vertelt in de podcast ‘De Tafel van Haren’ dat de kermis niet is meegenomen, omdat deze volgens hem een te grote plek zou opeisen in verhouding tot de tijd dat deze op het plein staat.

De Stadspartij is niet blij met de plannen en wil woensdag opheldering van het college over het uitblijven van de kermis. “Onze fractie is geschokt door dit bericht”, stelt Sloot. “Haren lijkt alweer het kind van de rekening te worden.” Sloot en haar partij willen weten waar de kermis na de verbouwing terecht gaat komen. Ook vindt de Stadspartij dat het college te vaak te weinig rekening houdt met de jeugd bij haar inspraakmomenten. Dat moet bij volgende inspraaksessies anders, stelt de Stadspartij.

De plannen voor het Raadhuisplein zijn nog niet definitief. Op dit moment liggen drie varianten voor in het dorp. Voor komend voorjaar wil het college een voorkeursscenario voorleggen aan de gemeenteraad.