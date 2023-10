Stadspark Live stopt na drie edities: ‘Te weinig groei’

Er komt geen vierde editie van het muziekfestival Stadspark Live. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt via haar website. De oorzaken: steeds hogere kosten en te weinig groei.

“We hebben de afgelopen jaren met veel plezier en inzet gebouwd aan een festival waarbij we met succes grote en mooie namen naar Groningen wisten te halen. Na een spectaculaire en uitverkochte eerste editie in 2019 was de toon gezet, maar gooiden twee jaren Corona vervolgens roet in het eten. De daaropvolgende jaren hebben we twee mooie edities neer weten te zetten waarin programma, sfeer en publiek perfect samenvielen.”

Stadspark Live trok tussen de 20 en 25 duizend bezoekers. “Helaas hebben we de broodnodige groei die we voor ogen hadden niet kunnen bereiken, terwijl gelijktijdig de kosten op alle vlakken aanzienlijk zijn gestegen,” aldus directeur Peter Sikkema. “Hierdoor is het niet haalbaar om het festival te organiseren op de wijze zoals wij Stadspark Live voor ons zien en hebben we helaas moeten besluiten om aan de rem te trekken. Mochten zich in de toekomst nieuwe kansen voordoen, dan zetten we onze samenwerking in Groningen graag voort.”

Stadspark Live trok tijdens de drie edities veel beroemde artiesten, onder wie Sting, Lionel Richie, Anouk, Simple Minds, Crowded House, Krezip en Rag ‘N’ Bone man.