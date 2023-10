Stadjers in Nederlandse top tien met minste eigen keuzes in Donorregister

Foto: Karolina Grabowska via Pexels

In de gemeente Groningen is het aandeel van de volwassenen wat een eigen keuze heeft ingevuld in het Donorregister het laagst van heel Noord-Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Donorregister.

Slechts 66 procent van de inwoners van onze gemeente heeft een eigen keuze ingevuld in het Donorregister. Daarmee staat Groningen in de top tien van Nederlandse gemeentes met de laagste aantallen ingevulde eigen keuzes. Een kenmerk van grote steden, zo blijkt uit het lijstje (met Amsterdam, Den Haag en Maastricht ook in de top tien). Het niet maken van een keuze is vooral het geval onder jongeren (tussen de 18 en 25), bejaarden (75 plussers) en mensen die in het buitenland zijn geboren.

De cijfers betekenen voor Groningen dat een derde van de bevolking van Groningen automatisch in het Donorregister wordt opgenomen met de registratie ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ en dus als potentiële orgaandonor worden aangemerkt. Tot 1 juli 2020 betekende dit het tegenovergestelde (geen donor), maar door een wetswijziging is dit veranderd. Een arts gaat, na een overlijden, nog wel in gesprek met nabestaanden over het register.

Van de 189.000 Groningers die in het Donorregister staan, geeft het grootste deel aan Donor te willen zijn zonder beperkingen (55.000 mensen). Daarna volgt de groep Groningers die expliciet geen toestemming geeft (46.000) en de groep Stadjers die toestemming geeft met een donatiebeperking.