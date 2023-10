Stadjers Hand in Hand zoekt verblijfplaats voor ernstig zieke zwervende Hans

Foto: Wolter Deelman

Mirjam Nagelmaker van Stadjers Hand in Hand zit met de handen in het haar: zij zoekt een verblijfplaats voor de ernstig zieke Hans. Ondanks een oproep op sociale media is een oplossing tot nu toe uitgebleven.

“Gisteren heb ik de oproep online gezet”, vertelt Nagelmaker. “Het bericht is 1.500 keer bekeken en 50 keer gedeeld, maar een oplossing is nog niet in zicht.” Het verhaal gaat over Hans. “De meeste mensen kennen Hans als clown Dimitri, die in het verleden straatkrant de Riepe stond te verkopen voor de bibliotheek aan de Boteringestraat. Hans heeft veel rondgezworven. Is op een gegeven moment getrouwd met Kirstie, maar zij is enkele jaren geleden overleden. Voor Hans was dit aanleiding om weer te gaan zwerven, waarbij hij onlangs te horen heeft gekregen dat hij darmkanker heeft en nog maximaal een jaar te leven heeft.”

“Hij wordt overal weggestuurd”

Het probleem is dat er voor Hans geen verblijfplaats is. “Hij heeft een bootje gekocht, maar krijgt nergens een ligplaats, en wordt overal weggestuurd. Hij vaart heen en weer, terwijl hij zich niet goed voelt en de pijn verbijt.” Nagelmaker hoopt dat er een ligplaats geregeld kan worden voor de tijd die Hans nog heeft. “Ik hoop dat de gemeente iets kan regelen, maar tot op heden blijven de deuren dicht. Het heeft nog helemaal niets opgeleverd.”

“Alternatief is ergens een tentje op zetten”

De oproep van Nagelmaker richt zich ook op mensen die wellicht een tuinhuisje of caravan beschikbaar kunnen stellen. “Het is niet de bedoeling dat mensen Hans in huis nemen. Hij kan ook niet de opvang in. Het beste is dat hij ergens alleen kan verblijven, en rustig kan gaan sterven. Mochten we geen verblijfplaats vinden, dan is het alternatief dat hij ergens een tentje op moet gaan zetten. Maar dat is toch geen doen? Zo kun je toch niet richting het einde gaan?”

Nagelmaker: “Ik hoop echt dat er iemand is die kan helpen. Mensen die concrete voorstellen hebben kunnen contact met mij opnemen via mijn Facebook-pagina.