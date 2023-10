Stadjer anderhalf jaar de cel in voor bankhelpdeskfraude in het hele land

Foto: Rechtspraak.nl

Tientallen slachtoffers en een buit van ruim een ton. Dat leverde bankhelpdeskfraude door 20-jarige man uit Groningen tot nu toe op. Tot vrijdag, want voor de Stadjer komt daar anderhalf jaar cel bij.

De twintigjarige Groninger en zijn twee medeverdachten pleegden hun daden aan het begin van vorig jaar via het inmiddels klassieke scenario: oudere mensen bellen namens een bank, zeggen dat ze gevaar lopen en hen een speciaal programma laten installeren op hun pc. Wanneer de oudere slachtoffers ook nog een valse betaallink aanklikten, konden de Stadjer en zijn mede-oplichters het geld van de bankrekeningen trekken.

De Stadjer werd op 13 april door een arrestatieteam aangehouden. Dat gebeurde vrijwel op heterdaad: de man had de software die hij gebruikte om zijn slachtoffers op te lichten nog geen minuut voor de inval gebruikt. Ook op de telefoon van de man vond de politie beelden van zijn slachtoffers. De man werd in januari 2022 ook al eens opgepakt voor gelijksoortige misdrijven.

“De verdachte en de medeverdachten hebben op georganiseerde en professionele wijze op grote schaal misbruik gemaakt van het gewekte vertrouwen van veelal kwetsbare aangevers”, stelt de rechtbank in Haarlem over de Groninger en de twee anderen. “Die dachten dat zij op deze wijze konden voorkomen dat zij veel geld zouden kwijtraken. Het tegendeel bleek waar. Hierdoor is hun vertrouwen in het digitale betalingsverkeer en het bankwezen geschaad, terwijl die in belangrijke mate de kurk vormen waarop het moderne economische verkeer drijft. De verdachten hebben zich hier niets van aangetrokken en hebben enkel oog gehad voor hun eigen financiële gewin.”

Naast de achttien maanden cel moet de man tienduizenden euro’s aan schadevergoeding betalen aan zijn slachtoffers, banken, een kerkgenootschap en de staat.