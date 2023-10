Stad krijgt reclamebelasting, precario wordt verhoogd

De Stad krijgt reclamebelasting en de precariobelasting wordt verhoogd. De gemeente wil zo meer grip op de openbare ruimte; die is te vol met reclameborden en uitstallingen van winkels

Binnen de Diepenring tot en met de Westerhaven geldt een hoger tarief voor de reclamebelasting, die in twee stappen wordt ingevoerd. De belasting voor bijvoorbeeld terrassen, kramen uitstallingen, en het gebruik van de openbare ruimte, de precariobelasting, wordt eveneens verhoogd. Wie meer openbare ruimte gebruikt betaalt naar verhouding meer. De opbrengst van de reclamebelasting, zo’n vijf ton, was niet de belangrijkste drijfveer om de belasting in te voeren. ‘We hopen op die manier meer grip te krijgen op de openbare ruimte’ zegt wethouder Mirjam Wijnja.

De ondernemers wilden samen met de gemeente per straat of gebied een plan maken. ‘Dan bereik je meer dan door een belasting te heffen’ zegt de voorzitter van de Groninger City Club, Eric Bos,