Foto via Gemeente Groningen

Roeisters Ymkje Clevering en Marloes Oldenburg zijn donderdagavond bij Gyas de sportpenning van de gemeente Groningen gekregen.

Wethouder Inge Jongman reikte de sportpenningen uit de aan de twee roeisters uit Stad.

Ze krijgen de penning, omdat beide vrouwen begin september een gouden medaille in de wacht sleepten tijdens het WK roeien in Belgrado. Samen met Veronique Meester won Clevering goud in de twee zonder. Marloes Oldenburg was onderdeel van het gouden kwartet in de vier zonder.