Sponsorloop voor taekwondo-legende Henk Meijer: ‘Het is hartverwarmend’

Foto: Taekwondo School Henk Meijer

Hij werd meerdere malen Nederlands kampioen en wist zelfs een keer de wereldtitel te pakken in Zuid-Korea: taekwondo-legende Henk Meijer. Meijer leidt al zes jaar lang aan de hersenaandoening MS (multiple sclerose). Het afgelopen jaar gaat het steeds slechter en daarom wordt er geld ingezameld zodat Meijer een behandeling kan ondergaan in Mexico.

De inzamelingsactie heeft tot nu toe maar liefst 50.000 euro opgeleverd. In totaal is er 75.000 nodig om de taekwondo-legende naar Mexico te laten gaan. De behandeling is niet in Nederland te doen en kan de ziekte niet genezen. Wel kan het zorgen dat de ziekte stopt of afzwakt. “We zijn nu zo’n drie à vier weken bezig met de actie”, zegt dochter Desi. De teller staat op 50.000 maar we hebben zaterdag een benefietavond gehad en nu ook de sponsorloop. Ik denk dat we ver gaan komen.”

Die sponsorloop werd zondagmiddag gehouden in het Pioenpark, vlakbij de taekwondo-school van Meijer. De deelnemers waren leerlingen van de school. “Ik vind het heel erg leuk om te zien dat ze mij de behandeling gunnen en hopen dat ik nog een poosje doorga met training geven”, zegt Meijer trots.

‘Het is best emotioneel’

De steun voor Meijer is volgens dochter Desi hartverwarmend. “Er zijn zoveel mensen die pap een warm hart toedragen. Dat is heel mooi om te zien.” Dat geldt ook voor de taekwondo-trainer zelf. “Dat doet toch wat met je. Het is best emotioneel. Mijn school bestaat al heel lang en daardoor heb ik ook een grote kring aan kennissen en vrienden opgebouwd.”

De leerlingen van Meijer zijn erg trots op hun trainer. “Ik heb goed gerend en het was best vermoeiend”, zegt Gabriella. Maar we doen het allemaal voor een doel: voor Henk. Hij heeft heel veel voor ons betekend.” Ook leerling Luna heeft alleen maar lof. “Henk is heel speciaal. Hij is al heel lang mijn trainer en heeft mij geholpen om beter te worden.”

“Het is eer om les van hem te krijgen”, zegt Yasmine. “Hij heeft ons jaren les gegeven. Dan wil je ook wat terugdoen. Dit is de perfecte manier om hem te helpen.

Doneren voor de crowdfunding voor Henk Meijer kan via deze link.