SP wil steun voor jonge horecamedewerkers bij grensoverschrijdend gedrag

Kan de gemeente iets doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen jonge horecamedewerkers tegen te gaan? Die vraagt legt de SP-fractie woensdagmiddag voor aan het gemeentebestuur.

Uit onderzoek van NOS Stories kwam afgelopen woensdag naar voren dat grensoverschrijdend gedrag tegen jonge horecamedewerkers vaak voorkomt. Ruim 1.200 jongeren die in de horeca werken laten weten dat ze wel eens te maken krijgen met ongewenste situatie met klanten, collega’s of leidinggevenden. Daarbij gaat het met name om seksueel getinte opmerkingen en ongewenst lichamelijk contact.

Ook in Groningen werken veel jongeren in de horeca en daarom twijfelt de SP-fractie er niet aan of dit probleem ook speelt in onze gemeente. De fractie vindt dat er met name een grote verantwoordelijkheid ligt bij leidinggevenden in de Groningse horeca om paal en perk te stellen aan dit soort wangedrag. De SP vraagt zich daarom af of het college werkgevers in de Groninger horeca zover kan krijgen om hier vaker op te handhaven.