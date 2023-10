Slachtoffer steekpartij in trein is 27-jarige man, verdachten aangehouden

Foto via Politie.nl

De politie heeft twee personen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij een steekpartij in een trein vrijdagavond. Bij het steekincident raakte één persoon gewond.

De steekpartij vond rond 20.15 uur plaats in een Intercitytrein ter hoogte van Meppel, waarbij de trein richting Groningen reed. De trein maakte op station Meppel een stop, waar het slachtoffer, een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, eerste hulp kreeg en daarna naar het ziekenhuis is gebracht. “Kort na het incident hebben wij twee verdachten aan kunnen houden”, laat de politie weten. “Het gaat om een 32-jarige man uit Ter Apel en een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.”

De verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau. Het onderzoek naar de toedracht is nog volop bezig. In de trein zaten op het moment van het incident veel reizigers. Mensen die behoefte hebben aan hulp of er over willen praten, kunnen contact opnemen met Slachtofferhulp. De NS laat weten dat er voor de conducteur en machinist op de trein nazorg is geregeld.