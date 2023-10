Skeletten uit vroege Middeleeuwen gevonden op Grote Markt, waarvan één in uitgeholde boomstam

Foto via Ingenieursbureau MUG

Bij archeologische opgravingen op de Grote Markt zijn twee skeletten gevonden. Deze skeletten komen waarschijnlijk uit de vroege Middeleeuwen. Een van de skeletten is gevonden in een boomstafgraf, een zeldzame vondst in Nederland.

Volgens de gemeente Groningen, eindverantwoordelijke voor de opgravingen op het marktplein, is het skelet in de boomstam inmiddels al geborgen. Het tweede skelet ligt nog op de plek waar het is gevonden.

Het inmiddels geborgen skelet is gevonden in een zogenaamd ‘boomstafgraf’. Dat betekent dat dit skelet is gevonden in een uitgeholde boomstam, gebruikt als grafkist. De archeologen die op de Grote Markt werken, laten weten dat dit in Noord-Nederland vrijwel nooit voorkomt.