Skeletten uit vroege Middeleeuwen gevonden op Grote Markt, waarvan één in uitgeholde boomstam (foto’s)

Bij archeologische opgravingen op de Grote Markt zijn twee skeletten gevonden. Deze skeletten komen waarschijnlijk uit de vroege Middeleeuwen. Een van de skeletten is gevonden in een boomstafgraf, een zeldzame vondst in Noord-Nederland.

Volgens ingenieursbureau MUG, wat de opgravingen op de Grote Markt uitvoert voor de gemeente, is een boomstamgraf is vrij bijzonder. Dergelijke graven worden niet vaak aangetroffen in Noord-Nederland. Het skelet van een volwassen persoon is begraven in de boomstam van een eik. Het skelet lag met de handen gevouwen op het lichaam.

Het boomstamgraf is inmiddels geborgen. Het andere skelet, wat begraven is in een normale plankenkist, lag dinsdagmiddag nog op zijn plek onder de Grote Markt. Dit tweede graf lag direct naast het boomstamgraf. Ook in dit graf lag een volwassen persoon, in dit geval met de armen zijdelings naast het lichaam. In het graf is ook een onbekend houten voorwerp gevonden. Onderzoek moet nog uitwijzen wat dit voorwerp is geweest. Het botmateriaal moet gaan uitwijzen hoe oud de graven precies zijn.