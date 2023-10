Skaten kan bij overlast verboden worden binnen Diepenring: “Regels voor problemen die er niet zijn”

Agenten en handhavers hebben vanaf nu de mogelijkheid om overlastgevende skaters binnen de Diepenring aan te pakken. De gemeenteraad stemde woensdag in met een wijziging van de APV, hoewel dit wel tegen het zere been van verschillende partijen is.

“Dat we de regelgeving in de Algemene Plaatselijke Verordening aanpassen komt omdat je verwacht dat we in onze binnenstad een skateprobleem hebben”, vertelt Jim Lo-A-Njoe van D66. “Maar uit navraag is gebleken dat dit probleem er helemaal niet is. Sterker nog, de meldingen over deze specifieke overlast worden niet eens bijgehouden. En toch gaan we nu instemmen met een nieuwe regel op basis van signalen. We gaan iets verbieden, dat we juist eigenlijk zouden moeten stimuleren.”

Joren van Veen (PvdA): “Skaten en skateboarden blijft toch gewoon mogelijk?”

Joren van Veen van de PvdA: “Maar we gaan toch niets verbieden? We gaan toch enkel handhavers en agenten instrumenten geven? Skaten en skateboarden blijft toch gewoon mogelijk?” Lo-A-Njoe: “Ja, tenzij het hinder oplevert. Maar van die hinder zijn geen cijfers beschikbaar. Is het er überhaupt? Of gaan we nu regels bedenken voor problemen die er niet zijn?”

Daan Brandenbarg (SP): “D66 is lekker opruiend oppositie aan het voeren”

Etkin Armut van het CDA: “Vindt D66 agenten en handhavers dan niet betrouwbaar?” Lo-A-Njoe: “Ik heb alle vertrouwen in deze mensen. Maar we hebben het vandaag over een regel waar geen klachten over zijn, en waar ook geen probleem mee is.” Daan Brandenbarg van de SP: “Ik snap het allemaal wel. D66 is lekker opruiend oppositie aan het voeren. Terwijl er juist wel mensen zijn die hier last van hebben. Slechtzienden bijvoorbeeld. Voor hen kunnen skaters erg hinderlijk zijn. Dit instrumentarium is nodig om in zulke gevallen op te kunnen treden.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Mijn oproep is om skaters te omarmen”

Toch is Lo-A-Njoe nog niet klaar: “Mensen ervaren ook hinder van rolkoffers. Gaan we die ook verbieden? (Ja, ja, klinkt het vanuit de zaal). Groningen heeft geen skateprobleem. Groningen is een stad die urban sports hoog in het vaandel heeft staan. Mijn oproep is om skaters te omarmen in plaats van het hun potentieel te gaan verbieden.” Brandenbarg: “Dit is het probleem met D66. Niemand is skaters aan het criminaliseren. Dit is gewoon nodig.” Lo-A-Njoe: “Het is luchtfietserij, omdat we het niet weten. U weet niet of er overlast is.”

Mirte Goodijk (Student & Stad): “Onze handhavers weten wat er speelt”

Mirte Goodijk van Student & Stad: “De signalen komen van onze eigen handhavers. Als er mensen zijn die weten wat er speelt, dan zijn het onze handhavers.” Lo-A-Njoe: “Maar hoe vaak komt het dan voor? Hoe vaak is er overlast? Hoe groot is het probleem? Het moet toch wel in redelijkheid zijn willen we onze regelgeving er voor aan gaan passen.”

Burgemeester Koen Schuiling (VVD): “Je wilt op kunnen treden tegen lieden die zich niet aan de regels houden”

Burgemeester Schuiling is helder: “Ik heb bezwaar tegen het frame dat door D66 wordt gepresenteerd. Wij zijn er namelijk niet op uit om het skaten te verbieden. Waar we het over hebben is bepaald hinderlijk gedrag. Om dat aan te kunnen pakken heb je een bepaalde grondslag nodig. Als een handhaver je ergens op aanspreekt dan luisteren de meeste mensen daar naar. En er is een grote groep mensen die überhaupt de regels niet overtreedt. Maar je wilt op kunnen treden tegen die mensen die dat niet doen. En dan alleen als het heel hinderlijk is.”

Het voorstel van D66 wordt uiteindelijk van tafel geveegd: zeven raadsleden stemmen voor, 35 tegen. Het hoofdvoorstel, waarmee men instemt met de wijziging van de AVG, wordt aangenomen. Vijf raadsleden stemmen tegen, 37 voor.