Singer-songwriter brengt zijn eerste album uit, maar “het is niet mijn debuut-album”

Foto door Rick van der Velde.

De Groninger singer-songwriter Jonathan Rhodes brengt binnenkort een livealbum, met de titel “Live at Het Rode Hert”. Het is een live-registratie van een concert dat eerder dit jaar werd gehouden in een dorpscafé in Roderwolde.



Begin 2020 had Rhodes met zijn band een leuk optreden in hetzelfde café. De eigenaar bood aan dat ze ook wel eens wat konden opnemen in de naastgelegen studio. Zo ontstond het idee om een concert te organiseren en dat vast te leggen. Het was de bedoeling daar dan een paar nummers van uit te brengen op bijvoorbeeld Spotify. Dit werd in januari 2023 georganiseerd voor een kleine groep mensen. Het resultaat was echter dusdanig goed, dat werd besloten alle nummers op een plaat uit te brengen.

Ander geluid

Hoewel de Americana zanger altijd met een vaste band werkt, werd voor dit album gekozen voor twee andere muzikanten. Dit werd gedaan omdat Rhodes een wat meer akoestische insteek wilde. Hij werkte wel met zijn vaste gitarist Daniël Tanate, maar ook Johan Stolk die bandlid is van Them Dirty Dimes. Ze gebruikten ook andere instrumenten dan Rhodes meestal toepast, zoals een banjo, een dobro en andere houten snaarinstrumenten.

En nu verder!

Hoewel dit het eerste album is dat Rhodes uitbrengt, ziet hij het niet als zijn debuut-album. Hij wil later dit jaar een studio-album opnemen met ook nieuwe muziek, zo vertelt hij, “Het moet er toch maar eens van komen.” Voor de korte termijn heeft hij al een aantal optredens in het verschiet, waaronder een concert samen met de band Them Dirty Dimes, in Amer.

Komende vrijdag komt het album uit. Het is te beluisteren via de diverse streamingsdiensten. Daarnaast is het album uitgebracht op CD en vinyl, die via de website van Rhodes en tijdens zijn live optredens gekocht kunnen worden.

Jonathan Rhodes was te gast in de OOG Ochtendshow, waar hij vertelde over het album en zijn plannen voor de toekomst.