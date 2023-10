Schoonmaakdag in Noorderplantsoen: “Het lijkt schoon maar achter de struiken vind je genoeg”

Foto: Henk Ellérie

Ongeveer dertig vrijwilligers hebben zaterdag de handen uit de mouwen gestoken in het Noorderplantsoen. Tijdens de twee jaarlijkse schoonmaakdag werden er volgens Tonny Evers van de organisatie diverse vuilniszakken met afval gevuld.

Hoi Tonny! Hoe ging het vandaag?

“Eigenlijk zijn zulke dagen een feestje, omdat ze erg gezellig verlopen. Er waren iets meer dan dertig deelnemers op de oproep afgekomen om samen het Noorderplantsoen schoon te maken. Een mooie opkomst waar we erg blij mee zijn. De gemeente had voor de spullen gezorgd, zoals prikstokken, beschermingsmaterialen en vuilniszakken. En we begonnen de dag traditioneel bij Zondag, die koffie, thee en wat lekkers klaar hadden staan. Dat hadden ze heel goed geregeld.”

En dan begint het harde werken …

“Klopt. En van tevoren denk je, het zal wel wat mee vallen. Het lijkt allemaal heel schoon. Maar als je dan door het plantsoen gaat, dan kom je nog veel afval tegen. Achter de bosjes en struiken kom je dan bijvoorbeeld een valhelm tegen. Van die helms die je op hebt als je op een scooter rijdt. Maar ook veel glaswerk, zoals bier- en wijnflessen. En we troffen een stoel aan. Uiteindelijk hebben we tien vuilniszakken vol gekregen. En die zaten ook flink vol.”

Je hebt het over een forse opkomst. Ook veel jongeren?

“Eigenlijk alle leeftijdsgroepen waren wel vertegenwoordigd. Ouderen, mensen van middelbare leeftijd, maar ook zeker jongeren. Ook twee Amerikanen. Zij vertelden dat ze in de stad studeren, van deze opruimactie hadden gehoord, en besloten hadden om zich hier voor in te zetten. Dat is toch prachtig?”

Ik heb begrepen dat er ook nog een kleine verrassing stond te wachten?

“Als initiatiefnemers vinden wij dit belangrijk, maar ook de gemeente vindt dat. Zij kwamen met een verrassing in de vorm van een zakje aanzetten, met daarin een bolletje klei met daarin allemaal zaadjes. Het is de bedoeling dat de mensen dat thuis gaan planten, zodat er volgend jaar allemaal mooie bloemen gaan bloeien. Dat lijkt heel mooi, maar het is ook nog eens heel goed voor de biodiversiteit. Dus een super leuk cadeau, waarbij ik ook moet zeggen dat de samenwerking met de gemeente heel prettig is.”

Deze opruimactie organiseren jullie in het voorjaar en in de herfst. Over een half jaar weer?

“Wij gaan door zolang het nodig is. Dus komend voorjaar zullen we zeker weer van de partij zijn. We doen dit ook al heel wat jaren, en het positieve is dat het wel elk jaar wat beter wordt. In het begin was het heel extreem. De bewustwording groeit. Er wordt nog steeds veel weggegooid. En hopelijk kunnen we ooit eens op een dag zeggen dat dit niet meer nodig is.”