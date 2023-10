Scholen uit Stad werken samen naar waterstofonderwijs

Foto: Matti Blume - Eigen werk, CC BY-SA 4.0,

Onderwijs, onderzoek, training en (om)scholing voor werk in de waterstof-economie. Dat is het doel van de ‘H2 Train & Learn Hub’, een driejarig ontwikkelprogramma voor scholing op het gebied van waterstof op zes onderwijsinstellingen in Groningen en Drenthe.

In Groningen doen de RUG, de Hanzehogeschool, het Alfa-college en Noorderpoort mee aan het programma. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland heeft vijf miljoen euro toegekend aan de ontwikkeling er van. Het moet gekwalificeerde mensen uit de regio beschikbaar maken voor de waterstof-economie die in Noord-Nederland wordt opgebouwd.

“De hele waterstofeconomie staat nog in de kinderschoenen, maar dat betekent wel dat het voorwerk nu moet worden verricht”, schrijft de New Energy Coalition over het te ontwikkelen onderwijsprogramma. “Een cruciale component hiervan is om, in samenwerking met bedrijven, te zorgen voor voldoende geschoold personeel voor de nieuwe technologie en toepassingen. Dat proces kan nu dankzij de toekenning van SNN worden opgestart.”