Scheidend kinderburgemeester: “Huiswerkbegeleiding op scholen krijgt vervolg”

Scheidend kinderburgemeester Fatoumata eerder dit jaar in actie in de wijk De Hoogte. Foto: Johann van der Geest

In de gemeenteraad werd woensdag afscheid genomen van kinderburgemeester Fatoumata en loco-kinderburgemeester Finn. Fatoumata liet weten dat huiswerkbegeleiding op scholen een vervolg gaat krijgen.

“Van 1 september tot 1 september was ik kinderburgemeester”, vertelt Fatoumata. “Ik heb het een eer gevonden om dit te mogen doen. Ik heb super leuke dingen gedaan. Ik was aanwezig op het sportgala en ik was op de Nationale Kinderburgemeesterdag. Maar het allerleukste was misschien wel om samen met burgemeester Schuiling, om de beurt, voor te mogen lezen op school. Dat was mijn eerste optreden, en ik vond dat heel spannend. Ik heb het afgelopen jaar veel geleerd. Hoe moet je speeches schrijven? Maar ook heb ik geleerd hoe de geschiedenis van Groningen in elkaar steekt: Bommen Berend bijvoorbeeld, en de bevrijding in 1945.”

Fatoumata: “Huiswerkbegeleiding heb ik kunnen realiseren”

Kinderburgemeester Fatoumata: “Mijn doel het afgelopen jaar was om er voor te zorgen dat alle kinderen onderwijs kunnen krijgen. Dat iedereen gelijke kansen heeft, ongeacht of iemand nu arm of rijk is, en waarbij huidskleur geen rol speelt. Ook heb ik me ingezet voor huiswerkbegeleiding. Dat heb ik kunnen realiseren, en dat gaat ook een vervolg krijgen. Ik wil mijn opvolgers heel veel succes wensen, en ik hoop dat zij het ook heel leuk gaan hebben.” Bij huiswerkbegeleiding krijgen kinderen hulp en begeleiding hoe ze het maken van hun huiswerk aan moeten pakken, en hoe ze studieactiviteiten in kunnen richten.

Burgemeester Schuiling (VVD): “Hopelijk kunnen we huiswerkbegeleiding provinciaal uitrollen”

Fatoumata en Finn waren de vijfde kinder- en loco-kinderburgemeester. Burgemeester Schuiling steekt zijn complimenten niet onder stoelen of banken voor de twee: “Jullie vinden het belangrijk dat kinderen kunnen meedenken en praten. Het krijgen van huiswerkbegeleiding is door jullie inzet gestart, en binnenkort gaat er een tweede groep starten. Het is een heel mooi project, waar ook onze onderwijswethouder erg van gecharmeerd is, en waarbij we hopen dat we dit uit kunnen rollen in de hele provincie.”

Kinderburgemeester Jorn: “Richten op sporten en bewegen”

Tegelijkertijd was het ook het moment om de nieuwe kinder- en loco-kinderburgemeester te installeren. De campagne hiervoor werd gewonnen door Jorn. Hij wordt geassisteerd door loco-kinderburgemeester Ise. Jorn: “Ik vind het een enorme eer om dit te mogen doen. Het komende jaar wil ik mij gaan richten op sporten en bewegen. Dat er genoeg activiteiten zijn, maar ook dat je overal veilig kunt zijn. Ik kijk heel erg uit naar de samenwerking. Het eerste optreden met meneer Schuiling heb ik al mogen doen. Dat was in Ten Boer. En meneer Schuiling noemde mij toen maestro.” Ise: “Ik wil mij het komende jaar inzetten voor minder kinderarmoede, een schonere natuur en dat iedereen kan groeien in Groningen. Ik heb er heel veel zin in.”