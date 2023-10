Sander Claassen (D66) stopt als fractievoorzitter en Statenlid; Harenaar vertrekt wegens ‘roeping’ in Indonesië

Foto via Provincie Groningen

Sander Claassen stopt als Statenlid voor D66 in Groningen. De Harenaar heeft zijn functie als fractievoorzitter voor de partij per direct overgedragen. Claassen gaat weg om zijn werk op het gebied van water, landbouw, circulariteit, gezondheid en hernieuwbare energie in Indonesië verder uit te breiden.

In een afscheidsbrief aan zijn partijgenoten laat Claassen, die sinds 2016 actief was als Statenlid en ook enige tijd zitting nam in de Groninger gemeenteraad, weten dat hij zijn ontslag heeft ingediend als Statenlid. Floor Buigel neemt zijn plek in de Provinciale Staten over. Paula Benjamins-van Oudheusden verschuift naar de plek van fractievoorzitter voor D66 in de Staten.

‘Roeping’ uit het geboorteland van vader

Claassen vertrekt, zo schrijft de Harenaar in zijn afscheidsbrief, vanwege een ‘roeping’ in Indonesië: Afgelopen zomer was voor mij ‘life changing’. Een reis naar Indonesië waarin ik op zoek ging naar mijn roots, heeft geleid tot nieuwe inzichten, ontstaan uit inspirerende ontmoetingen met familie en andere mensen in het land waar mijn vader geboren is. Deze ontmoetingen leidden tot een verrijkte persoonlijke missie en roeping die tijd en aandacht nodig hebben om verder te ontwikkelen.”

De tijd die Claassen nu vrijmaakt door op te stappen, gaat volgens het vertrekkende Statenlid naar zijn ‘verrijkte missie en roeping’ in Indonesië. Daar wil hij zich ‘als mens en ondernemer’ richten op vraagstukken op het gebied van water, landbouw, circulariteit, gezondheid en hernieuwbare energie: “Ik had nooit gedacht dat deze reis zoveel impact zou hebben. Toch is dat zo. En in het tempo van deze veranderingen is het moment gekomen van weloverwogen keuzes en besluiten. Besluiten die nodig zijn om tijd en aandacht te geven aan wat belangrijk is.”

Claassen zit sinds 2016 voor D66 in de Groningse Provinciale Staten. Twee jaar geleden was Claassen ook enige tijd actief als raadslid voor de partij in de gemeente. Hij was tijdens de Statenverkiezingen van maart lijsttrekker voor zijn partij.