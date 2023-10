Sam van Oostrum van Donar langere tijd uitgeschakeld

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Basketballer Sam van Oostrum van Donar is voor langere tijd uit de roulatie vanwege een blessure aan de schouder. Dat heeft de club dinsdag bekendgemaakt.

De 24-jarige point guard liep tijdens de recente oefencampagne in Zwitserland een schouderblessure op. Na een aantal medische tests bleek dat zijn kwetsuur met rust niet genoeg hersteld is, en dat een operatie noodzakelijk is. Hij wordt deze week nog geopereerd.

Van Oostrum tekende afgelopen zomer een contract voor drie seizoenen. Hij werd in Sheffield geboren en heeft een dubbele nationaliteit: Engels en Nederlanders.