Ruim 95 procent van de Groningse woningen heeft rookmelder: “Kwart controleert melder nooit”

Foto: Tumi-1983 via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

Ruim 95 procent van de Groningse woningen beschikt over een rookmelder. Toch betekent het niet dat de brandweer achterover kan gaan leunen. Sterker nog, tijdens de brandpreventieweken is er veel aandacht om huizen veiliger te maken.

Landelijk beschikt ongeveer 90 procent van de woningen over een rookmelder. “In Groningen scoren we met 97 procent hoog”, vertelt brandweer Groningen. “Maar in onze provincie betekent dit dat er nog altijd 8.600 woningen zijn zonder rookmelder. Tijdens de brandpreventieweken, die van 2 tot en met 30 oktober duren, willen we zoveel mogelijk woningen alsnog uit gaan rusten met een rookmelder.”

Maar dat is niet het enige. Het stopt namelijk niet bij alleen het bevestigen van de melder. “Er valt veel winst te behalen bij het controleren van de rookmelders. Uit onderzoek blijkt dat 26 procent van de inwoners de melders nooit test. Slechts 14 procent test de rookmelders elke maand.” Als ezelbruggetje adviseert de brandweer op de dag waarop de maandelijkse sirenetest plaatsvindt, om ook rookmelders te testen. De brandweer noemt het belangrijk om minimaal één goed werkende rookmelder op te hangen op elke woonverdieping. Melders gaan maximaal tien jaar mee. Daarna moeten ze vervangen worden, omdat de meetcel in het apparaat dan zijn beste tijd heeft gehad.