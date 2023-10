Ruim 2.000 mensen ploeteren zich langs obstakels op KardingeRun: “Die stroomschokken vond men wel heftig”

Foto: Rieks Oijnhausen

De negende editie van de KardingeRun is een groot succes geworden. Volgens Esther de Boer van de organisatie hebben er dit weekend 2.300 mensen deelgenomen.

Hoi Esther! Hoe is het dit weekend gegaan?

“Al weken gaat het in mijn hoofd alleen maar over de KardingeRun. En dan is het ineens zover. De eerste dag was heel stressvol. Ondanks dat de KardingeRun al heel lang bestaat, organiseer ik het dit jaar voor het eerst. Op zo’n eerste dag loopt dan niet alles zoals je het bedacht hebt. Of het gaat allemaal wat anders. Maar samen met de crew is het gelukt om er een geweldig feest van te maken. Alleen de eerste deelnemers zullen gemerkt hebben, dat het niet helemaal goed ging. Maar het gros heeft er niets van meegekregen.”

Je vertelt het al, de vorige organisatie stopte er mee vanwege de wet- en regelgeving. Jij hebt het overgenomen. Waren er dit jaar dingen anders?

“We hebben de route aangepast. Van tevoren was men daar wel heel sceptisch over, omdat we door Ulgersmaborg trokken. Mensen zeiden, dat is toch helemaal niet leuk, zo langs de huizen? Maar het heeft heel goed uitgepakt. Deelnemers vonden het dit jaar zelfs groener. Daarnaast hebben we de obstakels pittiger gemaakt, om er daarmee meer uitdaging in aan te brengen. En wat ook anders is, is dat er bij de finish nagezeten en nagepraat kon worden met een drankje. Waardoor het heel gezellig was.”

Dit weekend konden jullie 2.300 deelnemers verwelkomen. Ben je daar tevreden mee?

“Op zaterdag hadden we er 900, vandaag waren het er 1.400. In de voorbereiding hoopte ik op 3.000, maar die ambitie heb ik gaandeweg het proces losgelaten. Ik ben met dit aantal super tevreden. Persoonlijk vind ik in beweging komen heel belangrijk. En we kunnen nu gewoon zeggen dat we dit weekend 2.300 mensen in beweging hebben gekregen. Hoe tof is dat? Dat is toch super?”

De obstakels waren wat pittiger. Welk obstakel maakte nu de meeste indruk?

“Waar iedereen het over heeft is The Sizzler. Daar heeft iedereen een haat-liefdeverhouding mee. Dat is een obstakel waarbij er stroom staat op draden waar je onder door moet kruipen. Waarbij er dus kans is dat je die draden aan gaat raken. Vanochtend tijdens de kidsrun hebben we het apparaat wel uitgezet. En we hebben ook een waarschuwingsbord geplaatst, dat mensen met een pacemaker of een hartaandoening beter voor de alternatieve route konden kiezen. Want voor de duidelijkheid, het was een keuze. Je kon voor dit obstakel kiezen, of voor een alternatief.”

Je klinkt enthousiast. En het antwoord denk ik al te weten, maar volgend jaar een nieuwe editie?

“Absoluut. We gaan volgend jaar zeker voor de tiende editie. Voor die editie willen we nog grootser uit gaan pakken met nog coolere obstakels. Nu hadden we een bedrag van 5.000 euro dat we konden besteden. Volgend jaar wil ik gaan werken met een bedrag van 7.000 tot 8.000 euro, zodat er meer mogelijkheden ontstaan. De bedoeling is dan dat het ook in het laatste weekend van september weer plaats gaat vinden.”

En nu rest nog het opruimen?

“Ja, dat hoort er ook bij. We zijn al voorzichtig een beetje begonnen. Maar we gaan pas opruimen als alle deelnemers vertrokken zijn. En als ik zo vrij mag zijn, zou je ook willen opschrijven dat ik super trots ben op iedereen die geholpen heeft? De crew, de tientallen studenten van Sport en Bewegen, alle mensen die op wat voor manier dan ook geholpen hebben, en alle deelnemers. Het was een prachtig feestje!”