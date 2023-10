Roze leger rent zondag door Amsterdam om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF: “Ik loop voor mijn vader”

Een recordaantal leden van studentenvereniging Vindicat neemt zondag deel aan de Marathon van Amsterdam. Daarbij is het doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF. Een gesprek met Senatus Rector Silvester den Boer en Praeses Olivier Pit.

Hoi Olivier! Dat Vindicat mee doet aan de Marathon van Amsterdam, dat kun je zo langzamerhand een traditie noemen hè?

“Dat klopt. Een jaar of zeven geleden was de eerste keer dat we hier aan deelnamen. Dat we hier indertijd mee begonnen zijn is omdat van twee leden hun moeder overleed aan kanker. Toen is het idee bedacht om iets te organiseren, waarmee geld opgehaald wordt voor het KWF. In eerste instantie werd dat de Marathon Mama. De ziekte klopt echter bij heel veel mensen aan de deur, en meer mensen kregen er mee te maken. Toen is het idee ontstaan om een groot evenement te organiseren, dat de KWF Mutua Marathon is gaan heten, en onderdeel is geworden van de Marathon van Amsterdam. Dit jaar vindt de vijfde editie plaats.”

Je wilt dat natuurlijk zoveel mogelijk leden mee doen. Is dat lastig om de neuzen allemaal dezelfde kant op te krijgen?

“Ja en nee. We beginnen hier in april mee. En ondanks dat we jonge mensen zijn, zijn er veel mensen die met kanker in hun omgeving te maken hebben. Deze mensen hoef je niet te mobiliseren. Zij weten wat het is, en willen graag iets doen. De rest van de leden hebben we enthousiast proberen te maken door allerlei activiteiten te organiseren. Door het echt groot te maken. En daardoor is het balletje gaan rollen en is het echt een ding geworden. De afgelopen jaren hadden we rond de honderd deelnemers, maar dit jaar zijn het er 368. Dat is ontzettend gaaf. Ik ben daar trots op.”

Het doel is om geld op te halen. Hoe hebben jullie dit bewerkstelligd?

“Op verschillende manieren. Deelnemers kunnen zich laten sponsoren. Het doel was om voor minimaal 250 euro per persoon aan sponsoring op te halen. Dus langs de deuren, of langs vrienden en bekenden gaan, om je te laten sponsoren. Als vereniging zijn we de boer opgegaan om ons te laten sponsoren door bedrijven en instellingen. Al deze namen zullen morgen achter op ons shirt prijken. En we hebben geld opgehaald door middel van de activiteiten die ik al benoemde. Zo hebben we bijvoorbeeld een padel-toernooi georganiseerd. Het geld dat betaald moest worden, om mee te kunnen doen, ging naar het goede doel. En daardoor staat de teller nu op 157.000 euro.”

Dat is een immens bedrag …

“Ja, het is onvoorstelbaar. En ik wil niet brutaal overkomen, maar we hopen dat we stiekem nog de 160.000 kunnen passeren. Dat hebben we als doel gesteld. Al dat geld gaat naar KWF. Een cheque overhandigen we morgen na afloop van de marathon aan deze organisatie. En we hopen dat het een bijdrage is aan een oplossing. Dat er ooit eens een medicijn kan worden ontwikkeld waarmee kanker te genezen, en te voorkomen, is. Dat zou heel mooi zijn.”

Ik hoor een gepassioneerde jongeman, die morgen zelf ook mee gaat doen …

“Ik zal je eerlijk zeggen dat ik oprecht zenuwachtig ben. Enerzijds hoe het zal gaan, en of ik het haal. Maar ook omdat ik morgen, als ik loop, mijn vader in gedachten zal hebben. Mijn vader is er namelijk niet meer. Hij overleed ruim tien jaar geleden aan kanker. Je ouders zijn sowieso onmisbaar, maar op jonge leeftijd zo’n belangrijk iemand moeten missen, dat zet alles op de kop. En ja, ik leef naar morgen toe. En ik heb geen idee wat er gaat gebeuren als ik de finish over ben, maar makkelijk zal het niet worden. Ook omdat ik denk: verdorie, wat zou het toch wat zijn als we er voor kunnen zorgen dat zo weinig mogelijk mensen deze ziekte nog gaan krijgen.”

Heb je veel trainingsuren gemaakt?

“Ik heb het serieus aangepakt. Een half jaar geleden was het me überhaupt niet gelukt. Maar door een goed trainingsschema, en ook een clinic die we georganiseerd hebben, heb ik me goed kunnen voorbereiden. De langste afstand die ik tot nu toe heb gelopen is 32 kilometer. Dat is nog geen 42 kilometer, want ik loop morgen de hele marathon, maar ik verwacht, ook omdat veel Vindicat-leden en vrienden mij aan komen moedigen, dat het gaat lukken.”

Silvester. Jij bent de Senatus Rector van Vindicat. Als je dit verhaal hoort. Ben je dan trots?

“Ja, ontzettend. Dat je zoveel mensen kunt mobiliseren om je voor het goede doel in te zetten, dat is fantastisch. En wat Olivier zegt, dat klopt ook gewoon. Activiteiten binnen de vereniging zijn de afgelopen periode deels aan de kant gezet, zodat leden zich optimaal hier op voor konden bereiden. Het is echt een ding geworden.”

Hoe belangrijk is het dat Vindicat zich hier sterk voor maakt?

“Het is heel belangrijk. Kanker is een ziekte die helaas veel voorkomt. Iedereen kent wel iemand die deze ziekte heeft. Als je hoort dat je deze ziekte hebt, dan zorgt dat voor stress en onzekerheid. Ook voor de mensen die dicht bij deze persoon staan. Als vereniging gaan we hier maximaal achter staan en dragen we ons steentje bij. Ik denk dat dat heel fijn is, en dat ook alle hulp welkom is.”

Nu zijn jullie morgen ook goed te herkennen hè?

“We zullen morgen roze shirts dragen. Dus er zal morgen echt een roze leger door Amsterdam trekken. De meeste leden vertrekken vanavond al, zodat ze zich zo goed mogelijk voor kunnen bereiden. En naast de leden die mee doen, zijn er ook veel mensen, en ook oud-leden, die aangegeven hebben om ons aan te willen moedigen.”

Doe je morgen zelf ook mee?

“Het klinkt als een goedkoop excuus, maar nee. Mijn functie bij Vindicat kost veel tijd en energie. Daar wil ik mij optimaal voor inzetten. Het is namelijk niet alleen het lopen van de marathon, maar ook de voorbereiding die veel tijd kost. Die tijd heb ik niet. Maar waarschijnlijk ga ik in de toekomst nog wel eens mee doen, omdat het doel gewoon ontzettend goed is.”

Tot slot. Jullie moeten morgen naar Amsterdam. Afgelopen weken is er ook in Groningen gesproken om hier een marathon te organiseren, die deels over de zuidelijke ringweg moet gaan. De gemeente is nog niet enthousiast. Hoe kijken jullie hier naar?

“Ik heb die discussie de afgelopen weken gemist. Maar een marathon in Groningen zou natuurlijk geweldig zijn. Het is niet alleen een marathon, maar het zorgt ook voor allerlei effecten. Ik denk dat je dat ook bij ons ziet. Dat een hele vereniging er achter gaat staan, en geld op gaat halen voor het goede doel. Zulke initiatieven, daar kun je volgens mij ook niet op tegen zijn.”

Mensen die de actie willen steunen hebben nog de mogelijkheid om een donatie over te maken. Dit kan op deze website.