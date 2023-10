ROOD protesteert bij Martini Ziekenhuis tegen zorgstelsel: “Private zorg is moord”

Foto: ROOD Groningen

ROOD Groningen heeft dinsdag een spandoek met de tekst ‘Private zorg is moord’ opgehangen bij het Martini Ziekenhuis. Met het spandoek wordt geprotesteerd tegen het zorgstelsel.

Een week geleden maakte het ziekenhuis bekend dat verzekerden van Zilveren Kruis en a.s.r. dit jaar geen zorgafspraken meer kunnen maken, omdat het budget van deze verzekeraars voor het ziekenhuis op is. ROOD meldt dat dit een te verwachten gevolg is van het Nederlandse zorgsysteem, waar private winsten voorrang krijgen op de gezondheid van patiënten. “In een zorgstelsel waarin men zich individueel moet verzekeren om mogelijke zorgkosten te kunnen dekken, staat het winstbelang van de zorgverzekeraars voorop”, vertelt Ken Hesselink van ROOD. “Dat dit zelfs dodelijke gevolgen kan hebben, daar moeten geen doekjes om gewonden worden. Dat dat zo is, is vrij letterlijk af te lezen uit de situatie bij het Martini Ziekenhuis.”

ROOD pleit voor een genationaliseerd zorgfonds. “Patiënten moeten wachten tot 2024 om de nodige zorg te ontvangen, anders brengt dit te veel kosten met zich mee voor de verzekeringsmaatschappijen. Tegelijkertijd maken deze verzekeraars honderden miljoenen euro’s aan winst. Deze situatie illustreert de toenemende ontoegankelijkheid van de gezondheidszorg, waarbij mensen de essentiële zorg wordt ontzegd. Naar schatting mijdt meer dan 20 procent van de Nederlandse bevolking zorg vanwege kostenproblemen, bureaucratische obstakels of andere ontoegankelijkheidskwesties. Dit kost mensenlevens.”