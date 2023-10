Rondje Stad: “Sta eens stil voor het Academiegebouw en bekijk het eens goed”

Foto: Joris van Tweel.

De stad Groningen kent meerdere parels. Iemand die daar veel over weet is stadsgids Titus Akkermans. In het item “Rondje Stad” neemt hij ons iedere maand mee in de OOG Ochtendshow door de stad Groningen. Dit keer staat hij uitgebreid stil bij het Academiegebouw aan de Broerstraat.



We beginnen deze keer echter bij het gebouw waar eerder de Openbare Bibliotheek was gevestigd, aan de Guldenstraat. Dit gebouw is ontworpen door architect Georgio Grassi, zo begint Akkermans zijn verhaal. Het gebouw wordt momenteel omgebouwd om een deel van de faculteit Rechten te herbergen en wordt daarom nu het Röhling-gebouw genoemd.

“Sta eens stil bij het Academiegebouw”

Akkermans neemt ons mee verder het centrum in, door af te slaan naar de Broerstraat, waar hij uitkomt bij het Academiegebouw. Hij raadt iedereen aan om een keertje, voor het gebouw, even stil te staan. Want hoewel het gebouw erg oud lijkt, is het nog maar 100 jaar oud. Het is het gebouw van de Rijksuniversiteit, die als instituut als meer dan 400 jaar bestaat. Het huidige pand is namelijk het derde hoofdgebouw van de universiteit en in verhouding recent te noemen.

Op die plek stonden in eerste instantie twee conventen, vertelt Akkermans. Die werden omgebouwd tot universiteitsgebouw, toen Groningen aan het einde van de zestiende eeuw onderdeel werd van de Republiek van Zeven Verenigde Nederlanden. In die omwenteling werd overgestapt van het katholicisme naar protestantisme. Hierdoor ontstond begin zestiende eeuw een behoefte om mensen te hebben die konden opleiden in de leer van Calvijn. Om dit mogelijk te maken werden de conventen omgebouwd tot universiteit voor deze opleiding. In 1614 werd gestart met zo’n 80 studenten met niet alleen een faculteit Godsdienstwetenschappen, maar ook faculteiten Wijsbegeerte, Medische Wetenschappen en Filosofie.

Verbouwing en herbouwing

Na 250 jaar werd dat eerste pand verbouwd tot een nieuw universiteitsgebouw. Dit heeft slechts 60 jaar dienst gedaan, omdat het in 1906 in brand vloog tijdens het uitvoeren van werkzaamheden aan het pand. Vanaf het begin van de twintigste eeuw staat het pand er dat we vandaag de dag zien aan de Broerstraat. Akkermans wijst op een paar fraaie details van het pand, zoals het wapen in de gevel, van Stad en Ommeland, met daarbij een psalmenboek. In dat boek staat een psalmenspreuk, die verwijst naar de leer van Calvijn: “Verbum domini lucerna”. Het verwijst naar de psalm die, vrij vertaald, begint met de tekst “Uw Woord is als licht voor onze voeten”. En dat is Johannes Calvijn ten voeten uit, stelt Akkermans.

Het is een openbaar gebouw, dus kun je ook naar binnen lopen. Eenmaal binnen loop je meteen tegen de trap aan en zie je de beeltenis van Ubbo Emmius, de eerste Rector Magnificus van de universiteit. Als je via een trap naar beneden naar de Mensa loopt, kun je achteraan in een soort van tuin lopen. Hier is een kunstwerkje te vinden dat verwijst naar de oude conventen. Als je naar rechts gaat kom je op een pleintje bij het voormalige gerechtsgebouw uit en kun je via een kleine poort weer op de Oude Boteringestraat uitkomen.

Dit is een mooi eindpunt, om de volgende keer de Hortusbuurt te gaan verkennen.

Beluister hier het fragment uit de OOG Ochtendshow, waar Akkermans deze en nog meer leuke details over onze stad vertelt: