Rode Baretten oefenen beveiliging vips in Irak met Groninger burgemeesters

Foto: FaceMePLS via Wikimedia Commons

Aankomende week trainen de Rode Baretten van de Luchtmobiele Brigade in Noord-Nederland ter voorbereiding op hun missie in Irak van komend jaar. Een onderdeel van de oefening is het escorteren en beveiligen van belangrijke personen. Acht Groninger burgemeesters fungeren daarom dinsdag als proefpersonen.

De burgemeesters acteren dinsdag als ‘vips’. De Rode Baretten begeleiden de burgemeesters langs verschillende locaties in de regio, waarna ze hen bij het gemeentehuis in Zuidhorn afleveren voor een overleg. Na dit overleg gaat de oefening verder.

Met de oefening trainen de militairen in een realistisch scenario in Irak. De Rode Baretten worden vanaf 1 januari voor een jaar ingezet voor de beveiliging van Very Important Persons (VIPs) en adviseurs in Bagdad, op verzoek van Irak. De missie draagt eraan bij dat het land, via versterking van de Iraakse veiligheidssector, weerstand weet te bieden aan ISIS en andere terroristische bedreigingen. Om Nederlandse militairen en bondgenoten met belangrijke adviserende functies voor hun werk te verplaatsen, functioneren de Rode Baretten als ‘force protection-eenheden’.