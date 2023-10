Ring-Zuid dinsdagnacht deels dicht om storing Euvelgunnerbrug te verhelpen

Met twee grote hijskranen werden de twee nieuwe brugdelen van de Euvelgunnerbrug over het Winschoterdiep geplaatst - Foto: Johannes Rienks

De zuidelijke ringweg is in de nacht van dinsdag op woensdag dicht tussen de afslag naar het Europapark en knooppunt Euvelgunne. Dan gaat aannemerscombinatie Herepoort een storing in de Hoge Euvelgunnerbrug repareren.

De storing kwam afgelopen dinsdagmiddag aan het licht. Toen gingen de slagbomen van de brug enige tijd niet meer omhoog na een brugopening. Aanpak Ring-Zuid liet toen weten dat dit kwam door een storing de aansturing van de brug bij een opening. De brug werd toen te snel na opening weer gesloten, waardoor de brug te snel zakte en de slagbomen dicht bleven.

De afsluiting duurt van dinsdagavond 22.00 uur tot en met woensdagochtend 06.00 uur.