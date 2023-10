‘Rente op studieschuld is spelletje financiële roulette’

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De rente op studieleningen in het vervolgonderwijs wordt per 1 januari meer dan vijf keer zo hoog. Een groot deel van de hbo- en wo-studenten die het komend jaar afstuderen en oud-studenten die een nieuwe renteperiode ingaan moeten dan 2,56 procent rente gaan betalen. Het Interstedelijk Studenten Overleg roept de Rijksoverheid daarom op een renteplafond in te stellen op studieleningen.

De NOS maakte maandagavond bekend dat de rente op leningen van studenten komend jaar stijgt van 0,46 procent naar 2,56 procent. “De huren stijgen, de boodschappen worden duurder en het collegegeld blijft toenemen”, vertelt Demi Janssen, voorzitter van het ISO. “Dat terwijl de basisbeurs voor uitwonende studenten na dit studiejaar weer flink daalt. Nu krijgen studenten ook nog eens te horen dat ze 5 keer zoveel rente moeten gaan betalen na het afstuderen. Studenten krijgen zo echt met de ene financiële klap na de andere te maken.”

Het rentepercentage wordt ieder jaar vastgesteld op basis van het rentetarief op de Nederlandse staatsobligaties. Wanneer een student afstudeert, wordt de rente van dat jaar voor vijf jaar vastgesteld. Voor veel studenten die in 2024 afstuderen betekent dit dat ze zeker vijf jaar te maken krijgen met de nieuwe, hogere rente. Als het aan het ISO ligt, komt daar een maximum op te liggen: Janssen: “Studenten leven nu ieder jaar in onzekerheid. Het lijkt wel een spelletje financiële roulette: welk rentepercentage komt het rad dit jaar op uit? En de afgelopen tijd lijken dat alleen maar hogere percentages te zijn. Die onzekerheid in combinatie met een oplopende rente kan afschrikkend werken voor studenten die het niet zo breed hebben van huis uit. Een renteplafond voorkomt torenhoge rentes en biedt studenten meer zekerheid.”