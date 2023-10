Rechter handhaaft verbod op hazen- en konijnenjacht in Groningen

Foto: Sven Ziegler via Pixabay

Het door demissionair minister Van der Wal ingestelde verbod op de jacht op hazen en konijnen in Groningen blijft van kracht. Na een bodemprocedure bij de rechtbank in Den Haag vingen de Jagersvereniging, de Federatie Particulier Grondbezit, een tweetal wildbeheerorganisaties en drie individuele jachtvoorstanders bot.

Het verbod op de konijnenjacht geldt voor heel Nederland. Het jachtverbod op hazen geldt alleen in Groningen, Limburg en Utrecht. Het jachtseizoen op het konijn zou eigenlijk in augustus open gaan en op hazen zou vanaf zondag geschoten mogen worden. Maar dat gaat dus voor het tweede jaar op rij niet door. Van der Wal stelde in april vorig jaar een verbod in op de jacht op de twee diersoorten, omdat de populaties te klein zijn. Niet door de jacht, aldus het ministerie, maar door intensivering en schaalvergroting van de landbouw, veranderingen in het landschap en landbouwmachines. Het verbod werd dit jachtseizoen gehandhaafd door Van der Wal.

De eerder genoemde voorstanders van de jacht spanden voor het tweede jaar op rij een rechtszaak aan tegen het jachtverbod. Nadat een rechter in een kort geding oordeelde in het voordeel van de Staat en twee dierenrechtenorganisaties, startten de jagersclubs een bodemprocedure.

De jagers vinden dat een verbod op de jacht op hazen en konijnen onrechtmatig is genomen, omdat de onderzoeken naar de populaties volgens hen niet zijn uitgevoerd door kundige experts. De rechtbank werpt dit argument van tafel, omdat de Staat niet redelijkerwijs voor een andere methode had kunnen kiezen. Ten aanzien van het eigendomsrecht van de wildbeheerders oordeelt de rechtbank dat de Staat in haar recht staat om hierin in te grijpen. De jagers vinden daarnaast dat de jacht is ingeperkt vanwege politieke redenen en niet vanwege de Wet op de natuurbescherming. Ook dit argument veegde de rechtbank dinsdag van tafel.

De jagersverenigingen en de Federatie Particulier Grondbezit overwegen in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Binnen drie maanden moet duidelijk zijn of de tegenstanders van het jachtverbod dit gaan doen.