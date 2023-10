Rappende psycholoog trekt volle zaal: “Er werd volop meegezongen”

Foto: Paul Blom

Aanvankelijk zou het optreden van de rappende psycholoog Daisy Veenstra vrijdagavond in de kleine zaal van Simplon worden gehouden, maar de animo was zo groot dat het verplaatst werd naar de grote zaal. “De zaal was helemaal uitverkocht.”

In Simplon stond Veenstra met haar eerste eigen show op het podium. OOG-verslaggever Paul Blom: “Het was best wel indrukwekkend. De zaal was uitverkocht, waarbij bezoekers niet alleen uit de stad kwamen, maar ook uit de zuidelijke provincies en zelfs uit België. Veel mensen kenden de liedjes ook van woord tot woord en er werd dan ook volop meegezongen. En qua thema maakte het ook indruk. Veenstra zingt en rapt over zware onderwerpen, om deze bespreekbaar te maken.”

De 26-jarige Veenstra heeft psychologie gestudeerd. De afgelopen jaren is ze, door de coronacrisis, met raps ontzettend populair geworden op TikTok, waar ze een aantal keren viral is gegaan. In haar raps gaat het over emotionele thema’s, zoals eenzaamheid, onzekerheid en depressie. Daarnaast liet ze vrijdagavond ook verschillende liedjes ten gehore brengen. Zelf zegt ze daarover: “Muziek verbindt en het geeft steun aan veel mensen (waarvan veel jongeren) bij de moeilijke dingen van het leven. Dat is mijn missie.” Eerder dit jaar bracht ze haar single ‘Onzichtbaar ziek’ uit. Afgelopen winter won Veenstra de Vrouw in de Media Award 2022.

De show vrijdagavond in Simplon smaakt ook naar meer: “Mijn langetermijndoel is het opzetten van een complete theatershow, die dieper gaat dan alleen ‘luisteren naar muziek’, maar ook echt aanzet tot verbinding, zelfreflectie, zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling.”