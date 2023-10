Ramon Martinez Gion tekent bij Samen Lycurgus

Ramon Martinez Gion

De 33-jarige Ramon Martinez Gion speelt de komende twee seizoenen voor Samen Lycurgus, met een optie voor een derde jaar. Dat heeft de Groningse volleybalvereniging deze dag bekendgemaakt.

De passer-loper, geboren in Amsterdam, komt over van kampioen Draisma Dynamo en begint in Groningen aan de achttiende club van zijn lange loopbaan. Hij speelde onder meer in Turkije, China, Verenigde Arabische Emiraten, Griekenland en Frankrijk, maar besloot afgelopen seizoen terug te keren naar Nederland.

De versterking is hard nodig, nu blijkt dat de Amerikaan Cole Gillis dusdanige knieproblemen heeft dat het onduidelijk is wanneer hij volledig inzetbaar is. Martinez Gion is inmiddels hersteld van een achillespeesblessure die hij vorig seizoen in de bekerfinale opliep. Hij is nog niet topfit, maar wel komende zondag inzetbaar in de strijd om de Supercup tegen zijn oude club Draisma Dymano.