Raadsfracties willen helderheid over verlichting fietspaden in Groningen

Te veel fietspaden in de gemeente zijn of voelen onveilig voor fietsers in het donker. Student & Stad, D66 en de Stadspartij 100% voor Groningen willen daarom een concreet plan van het gemeentebestuur om toe te werken naar een volledig netwerk van verlichte fietspaden.

De partijen halen met name de buitengebieden van de gemeente, op en langs de wegen tussen de stad en de dorpen, aan als voorbeelden waar fietsen in het donker onveilig aanvoelt. “Het is niet altijd even veilig om na je tennistraining op Zernike of een etentje in het centrum naar Haren, Hoogkerk of Meerstad te fietsen. Enkele zijn zelfs geheel onverlicht en verlaten. Het belang van veilige, verlichte fietsroutes werd ons tevens wederom pijnlijk duidelijk na het verschrikkelijke zedendelict aan de Driebondsweg, dat plaatsvond deze zomer.”

De partijen willen opheldering van de gemeente over het aantal klachten wat binnenkomt over fietspaden en verlichting. Daarnaast vragen de fracties zich af of de gemeente een duidelijk (uitvoerings)plan heeft rond verkeersverlichting, waarin structureel de verlichting van fietspaden in de gehele gemeente aan bod komt. De gemeente moet daarom een structurele check ontwikkelen of een plan opstellen, met als doel een volledig netwerk van verlichte fietspaden. Zo wordt Groningen onafhankelijk van ‘ad hoc plaatsingen’ van lichtmasten na meldingen van inwoners, denken de fracties.

Voorbeelden waar direct ingegrepen moet worden zijn het Boterdörstpad en het Roeierspad, denken de partijen: “Wat betreft de verlichting van het Boterdörstpad is ons ter ore gekomen dat het plaatsen van lichtmasten pas in een later stadium aan bod komt. Wat de indienende partijen betreft kan hiermee niet gewacht worden.”