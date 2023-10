Raad wil samenwoonverbod in Woonschepenhaven niet van tafel: “Verkeerde plek, verkeerde moment”

Foto: GoogleMaps

Een samenwoonverbod in de Woonschepenhaven blijft van kracht. De fractie van de VVD probeerde woensdagavond met een motie om dit verbod uit het bestemmingsplan te halen, maar daar kreeg de partij geen meerderheid voor.

Rik Heiner van de VVD: “Sinds 2020 geldt in onze gemeente een samenwoonverbod. Wij willen dit verbod opheffen. Daarom zullen wij elk moment aangrijpen om dit van tafel te krijgen. In onze gemeente is het verboden om samen te wonen. Als je het bed deelt, dan is het prima. Maar als je met een goede vriend, of goede vriendin, wil samen wonen, omdat anders de huren niet te betalen zijn, dan mag het niet. En dat zorgt voor vreemde situaties. Makelaars moeten aan twee vrouwen vragen of ze een relatie hebben. Eerder heeft de wethouder al aangegeven dat het verbod niet gehandhaafd wordt. Maar dat zorgt er wel voor, dat mensen die zich inlezen, en zich houden aan de regels, deze constructie niet aangaan. Dat leidt tot oneerlijke situaties.”

Etkin Armut (CDA): “Mensen in de haven maken zich hier toch helemaal niet druk om?”

Etkin Armut van het CDA: “Dit voorstel komt voor mijn fractie volledig uit de lucht vallen. We hebben het toch over de toekomst van de Woonschepenhaven? Wat is het doel van deze motie? De mensen in de haven maken zich hier toch helemaal niet druk om?” Heiner: “We stellen vandaag het bestemmingsplan vast, waarvan dit een onderdeel is. Wij vinden dat we dit niet moeten doen. Als je 70 jaar bent, en je bent weduwe, en je wilt samen wonen met een vriend, in de Woonschepenhaven, dan mag dat niet. Dus deze situaties kunnen ook in de haven van toepassing zijn.”

Hans de Waard (SP): “We gaan een probleem oplossen dat niet bestaat”

Ook Elte Hillekens van GroenLinks begrijpt het niet: “We stemmen vanavond over een voorstel waarbij er ruimte in onze gemeente gecreëerd wordt voor een bijzondere inwonersgroep. Waarbij er veel aandacht is voor de natuur. Met dit voorstel voert u terug op een discussie die we vorig jaar hebben gevoerd. Kunnen we het niet beter houden bij de toekomst van de Woonschepenhaven, waar iedereen straks welkom is?” Heiner: “GroenLinks zegt dat er voor iedereen een plek is, maar dus niet voor mensen die een huis willen huren samen met een goede vriend.” Hans de Waard van de SP: “We gaan een probleem oplossen dat niet bestaat.”

Daan Swets (Student & Stad): “Oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid”

Jim Lo-A-Njoe van D66: “Ook mijn partij heeft moeite met het samenwoonverbod. Maar dat is nu niet de kern waar we het over hebben. We steunen het voorstel van de VVD echter wel. En we steunen ook het bestemmingsplan van de Woonschepenhaven: dat plan is groen en er is veel diversiteit in woonvormen.” Lo-A-Njoe krijgt bijval van Daan Swets van Student & Stad: “Ook wij zijn fel tegen het samenwoonverbod. Omdat er niet op gehandhaafd wordt, doen wij ook de oproep aan onze inwoners tot burgerlijke ongehoorzaamheid.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Onverstandig om dit in een bestemmingsplan toe te voegen”

Wethouder Van Niejenhuis: “Wij ontraden het voorstel van de VVD. We hebben hier vorig jaar ook over gesproken. Toen zijn er toezeggingen gedaan. Er is gezegd dat we willen gaan kijken naar de definitie van het delen van woningen. Later dit jaar zullen we hier op terugkomen. Daarnaast vinden wij het als College onverstandig om in een bestemmingsplan deze wijziging toe te voegen.”

Het voorstel van de VVD wordt uiteindelijk weggestemd. Zestien raadsleden stemmen voor, 26 tegen. Het hoofdvoorstel, het bestemmingsplan van de Woonschepenhaven, wordt wel aangenomen: 36 raadsleden stemmen voor, 5 tegen.