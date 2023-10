Raad roept Den Haag unaniem op om met meer geld te komen voor Paddepoelsterbrug

Foto: Sebastiaan Scheffer

De gemeenteraad heeft woensdagavond unaniem ingestemd met een voorstel waarbij het kabinet opgeroepen wordt om met meer geld over de brug te komen voor de nieuwe Paddepoelsterbrug.

“De Pont Saint-Bénézet in de Franse stad Avignon is wereldberoemd, wordt bezongen en is een toeristische trekpleister”, vertelt raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks. “Echter, aan deze brug heb je helemaal niets. Want het is slechts een halve brug. Wij vrezen dat met de Paddepoelsterbrug ons een zelfde lot beschoren is. In 2015 is er door alle partners ons een nieuwe brug beloofd. De laatste handtekening ontbreekt echter. In 2018 werd de brug er uit gevaren door een bedieningsfout, en inmiddels wachten we al meer dan vijf jaar op een nieuwe brug.”

Benni Leemhuis: “Er is 8 miljoen toegezegd, maar de brug kost het dubbele”

Leemhuis vertelt verder: “Vorige week bespraken we in de commissie de voorkeursvariant voor de nieuwe Paddepoelsterbrug. Een locatie waar de raad volgens mij wel tevreden mee is. Het is wel een keuze die ons door het Rijk wordt opgedrongen. Want de brug die we krijgen is een compromis tussen geen brug en wel een brug op tien meter hoogte met hellingbanen. Echter wil het kabinet maar 8 miljoen euro geven, terwijl de aanleg het dubbele kost. En dat kan niet. Er is een brug beloofd, dan kun je niet de helft van de kosten voor je rekening nemen.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “We zijn in gesprek met Rijkswaterstaat”

In de motie die ingediend wordt, wordt het kabinet opgeroepen om de middelen te geven om een volwaardige Paddepoelsterbrug te bouwen. Ook wordt opgeroepen om de gemeenten Westerkwartier en Het Hogeland en de provincie mee te nemen in de lobby, aangezien zij ook een belang in de brug hebben. Wethouder Philip Broeksma van Verkeer is helder: “De brug is twee keer zo duur als het geld dat beschikbaar is gesteld. Er is een morele verplichting om het ontbrekende bedrag alsnog ter beschikking te stellen. We zijn in gesprek met Rijkswaterstaat. En deze motie gaat in dat gesprek helpen.”

De motie wordt uiteindelijk unaniem aangenomen: 41 raadsleden stemmen voor, 0 tegen.