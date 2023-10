Qbuzz: “Veel bussen hebben vertraging door verkeersdrukte in binnenstad”

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Reizigers die dinsdag aan het einde van de middag en begin van de avond met de bus willen reizen moeten rekening houden met vertraging. Door verkeersdrukte rijden veel lijnen met vertraging.

Uit informatie blijkt dat de vertraging zich vooral voordoet op de lijnen 4, 6, 7 en 15. In sommige gevallen loopt de vertraging op tot een half uur. “Het is erg druk in de binnenstad”, meldt vervoersbedrijf Qbuzz. “Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd en mogelijk ook rituitval.” Het bedrijf adviseert reizigers om gebruik te maken van de reisplanner van 9292.

Op deze dinsdag 3 oktober vindt in Duitsland de Tag der Deutschen Einheit plaats. Voor de Duitsers is dit een vrije dag. In de binnenstad vond dinsdag onder andere een braderie, warenmarkt, een markt met vintage- en handgemaakte producten, streekproducten, een vlooienmarkt, een boekenmarkt en een platenmarkt plaats. Hier kwamen veel mensen op af.