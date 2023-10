PVV wil einde aan langdurige drugsoverlast in en rond flat aan Zaagmuldersweg

Foto: Steve Buissinne via Pixabay

Een tiental bewoners van de Langeleegte aan de Zaagmuldersweg is ten einde raad, zo stelt de Partij Voor de Vrijheid (PVV). Al meer dan een jaar doen zij hun beklag over drugsoverlast in hun flat en volgens de raadsfractie lijkt geen van de ingeschakelde instanties iets te doen aan de problemen.

Volgens de PVV bestaat de overlast onder meer uit ongewenste gasten op de galerij of in de berging. Ook wordt er soms dag en nacht aangebeld door andere drugsverslaafden, die ’s nachts de andere bewoners wakker schreeuwen en bellen als ze niet binnen kunnen komen.

Volgens de PVV hebben de bewoners inmiddels hun beklag gedaan bij de politie, de woningcorporatie, Wij Groningen en het Meldpunt Overlast, maar verandert er niks aan de problemen. De bewoners zouden klachten nu niet meer durven melden, uit angst zelf lastig te worden gevallen. De reden daarvoor: filmpjes van de overlast zouden, via de ingeschakelde instanties, bij de klagers terecht zijn gekomen.

“Het kan niet zo zijn dat een of twee bewoners een hele flat gijzelen en dat de gemeente vervolgens niet ingrijpt”, stelt PVV-fractievoorzitter Dennis Ram. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college, waarin het gemeentebestuur wordt opgeroepen in te grijpen. “De maat is vol. Het college moet maar uitleggen hoe ze dit probleem en drugsoverlast in flats gaat oplossen.”