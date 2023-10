PVV: ‘Treinreizigers mogen niet de dupe worden van problemen bij Arriva’

Foto: Rob Dammers - Vorden Arriva (noord) 349 trein 30837 Winterswijk, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117447545

De PVV-fractie in Provinciale Staten van Groningen heeft vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over vertragingen en uitval van Arriva-treinen in onze provincie. Dat komt volgens de fractie niet alleen door personeelstekort, maar ook als gevolg van tekort aan brandstof, problemen aan materieel, storingen op baanvakken en vanwege zogenaamde spoorlopers.

Minder drukke lijnen worden geschrapt, zodat het personeel op drukkere lijnen kan worden ingezet. Daar zijn treinreizigers op de minder drukke lijnen de dupe van door vertragingen en zelfs uitval van treinen, aldus de PVV-fractie.

“Storingen en problemen aan materieel op baanvakken en verkeerde inschattingen en besluiten met betrekking tot inzet van personeel en materieel zijn aan de orde van de dag”, aldus fractievoorzitter Ton van Kesteren. “En het management is vooralsnog niet in staat gebleken om de problemen op te lossen. Er zijn treinreizigers die langer dan een uur in de regen moeten wachten omdat hun trein is vertraagd of zelfs is uitgevallen, terwijl zij er wel voor betalen. Het ov in het buitengebied is regelmatig ver onder de maat terwijl er wel voor wordt betaald. Het kan dan ook niet zo zijn dat treinreizigers door de problemen bij Arriva de dupe zijn omdat zij niet geleverd krijgen waarvoor is betaald”