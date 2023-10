PVV, PvhN en Stadspartij vrezen langjarig structureel tekort voor Forum

Foto: Johannes Rienks

Gaat de gemeente Groningen het Forum Groningen financieel uit de brand helpen met het tekort van ruim een miljoen euro? Die vraag willen de PVV, de Partij voor het Noorden en de Stadspartij 100% voor Groningen woensdagmiddag beantwoord zien.

RTV Noord en DvhN maakten afgelopen week melding van het tekort. In mei leek het tekort van het Forum nog uit te komen op rond de acht ton. Inmiddels is duidelijk dat dit tekort is opgelopen naar ruim een miljoen euro. Volgens het Forum is het tekort het gevolg van de sterk gestegen energiekosten (waaronder voor een aantal oude gebouwen die het Forum, naast het pand aan de Nieuwe Markt, ook onder beheer heeft) en hogere personeelskosten. Het Forum vraagt de gemeente daarom om hulp.

Het Forum hoopt op een flinke hap aan overgebleven steungeld uit Den Haag voor de gestegen energieprijzen en de gevolgen van de coronacrisis. De gemeente krijgt ongeveer drie miljoen euro uit deze subsidiepot, maar moet dit geld wel verdelen over alle instellingen die in aanmerking komen.

De PVV, de Partij voor het Noorden en de Stadspartij 100% voor Groningen vrezen echter dat het probleem met een eenmalige geldinjectie in het Forum niet voorbij is. “Onze fracties zijn altijd zeer kritisch geweest en we hebben gewaarschuwd voor structurele tekorten”, stelt PVV-fractievoorzitter Dennis Ram namens de partijen. “Zowel vanwege de commerciële exploitatie en de bouw van het gebouw zelf. Als oorzaak van de energieproblemen worden nu de geopolitieke verhoudingen genoemd, maar volgend jaar gaat de belasting op energie voor iedereen omhoog. Wij voorzagen en voorzien dus een langjarig structureel tekort voor het Forum en alle gebouwen die daarbij zijn aangesloten.”

De drie partijen vragen zich daarom af of het nog houdbaar is dat de bibliotheek in het Forum gevestigd blijft. De PVV uitte al eerder haar zorgen over de bieb in het Forum, die de partij zie als stok achter de deur voor de Forum-directie voor extra gemeentegeld. Daarnaast kijken de partijen onder meer naar de bestuursopzet van het Forum, waar twee directeuren in zitten. Daarnaast vragen de fracties de gemeente om haar licht te schijnen over de financiële exploitatie van het Forum als geheel.