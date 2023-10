PVV op de bres voor schoenmaker aan Vismarkt met ‘wurgcontract’: ‘Dit neigt naar machtsmisbruik’

Foto via Schoen- en Sleutelmakerij Vismarkt

Zesduizend euro per maand voor 25 vierkante meter. “Het is bijna niet uit te leggen”, vertelt PVV-fractievoorzitter Dennis Ram over het huurcontract dat Schoen- en sleutelmakerij Vismarkt met de eigenaar van het pand heeft. “Dit neigt naar machtsmisbruik.”

Ram vertelt hoe de eigenaar de ruimte in 2006, krap 25 vierkante meter, huurde voor een periode van tien jaar. “De ruimte kostte toen ongeveer 2.500 euro per maand, toen nog inclusief gas, water en licht. Maar de zaken liepen goed en ze hebben getekend.”

Wurgcontract

Maar een tussenpersoon dwong tien jaar later min of meer een contract af bij de ondernemer voor 15 jaar, vervolgt Ram: “Dit contract is compleet dichtgetimmerd. Ze kunnen niet opzeggen en mogen zelfs niets anders doen dan schoenen repareren en sleutels verkopen”, aldus de Groninger PVV-voorman. “De eigenaar, die tien jaar terug het Nederlands nog niet goed machtig was, had de keuze: of dit contract tekenen of binnen een maand vertrekken. Ze twijfelden of ze het zouden doen, maar wilden heel graag verder met de zaak en hebben het toen onder druk getekend. Dat betekende in 2016 al een huurprijs van 4.100 euro, nu exclusief gas, water en licht. Dat betekent dat de eigenaar nu, dankzij een ingebouwde inflatiecorrectie, zo’n achtduizend euro per maand kwijt is.”

Eigenaar mag zelfs niet naar de rechter

Ram stelt dat de schoenmaker nu ook nog eens een slechte gezondheid heeft, maar onmogelijk minder kan gaan werken. En als hij failliet gaat, moet de winkelier zijn huis verkopen, aldus Ram: “Deze prettige hardwerkende Groninger krijgt geen contact met de eigenaar en tussenpersoon en weet eigenlijk niet meer wat hij moet doen. In het contract staat zelfs opgenomen dat het niet is toegestaan om lagere huur van de rechter te vorderen. Wat de PVV betreft neigt dit naar machtsmisbruik, omdat de ondernemer in onwetendheid een soort van wurgcontract heeft getekend wat op termijn lastig na te komen is.”

Aanpakken

Ram en zijn fractie vragen de gemeente nu om in te grijpen. Niet alleen voor de schoenmaker, maar ook tegen de desbetreffende tussenpersonen. De PVV wil weten of een verhuurdersvergunning, zoals die nu geldt voor eigenaren van studentenkamers en -appartementen (of een ander soort vergunning) ingetrokken kan worden bij dergelijke praktijken. “Deze hardwerkende winkelier kan niet de enige zijn die dit meemaakt. Zij gaan eraan onderdoor van de stress. We willen dat de gemeente onderzoekt hoe groot dit probleem is in de gemeente.”

De fractie vraagt zich ook af of de regels uit de ‘Wet goed verhuurderschap’, die sinds 1 juli van kracht is, ook gelden voor het vastgoed van ondernemers.