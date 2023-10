PVV: komst Wunderline in gevaar door advies ProRail

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De statenfractie van de PVV vraagt de provincie om opheldering over een brief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over het TEN-T Spoor. Dat is het trans-Europese netwerk van spoorlijnen.

Door de maatregelen die in de brief staan komt volgens de PVV de Wunderline tussen Groningen en Bremen in gevaar en zullen ook andere spoorambities als sneeuw voor de zon verdwijnen. De belangrijkste maatregel voor Groningen is dat ProRail heeft geadviseerd om alleen die lijnen te handhaven waar internationale treinen rijden en waar daadwerkelijk 160 km/uur gehaald kan worden.

Ook adviseert ProRail om lijnen met een regionale functie te verwijderen uit het uitgebreide netwerk, met name in Noord-Holland en Noord-Nederland. Dit betekent volgens de PVV voor de provincie Groningen een zware klap, want Groningen – Bad Nieuweschans zal uit het uitgebreide netwerk, TEN-T verdwijnen. Daardoor zal ook de Terminal Veendam definitief buitenspel worden gezet en zal het goederenvervoer vanaf Delfzijl worden verminderd.

De PVV-fractie heeft ook gelezen dat staatssecretaris Heijnen wél een ontheffing voorbereidt voor het traject Amsterdam – Amersfoort – Deventer – Duitse grens. Met die ontheffing zou de 160 km/uur eis voor dát traject niet gelden. Daarmee wordt Noord-Nederland weer ernstig benadeeld, want internationaal treinverkeer via Groningen wordt hiermee door het Rijk geblokkeerd. Daardoor staat de cofinanciering van de Wunderline op losse schroeven. Het is onduidelijk wat de Kamerbrief betekent voor Lelylijn. Dat is de snelle treinverbinding van Groningen via Drachten en Lelystad naar de Randstad.