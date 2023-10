PvdD veroordeelt plannen provincie om bevers te doden: “Zoek naar diervriendelijke oplossingen”

Foto: Andre Brasse via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

Om de overlast van bevers te beteugelen wil de provincie de mogelijkheid hebben om de dieren te doden. De fractie van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten veroordeelt de plannen, en daagt het provinciebestuur uit om met diervriendelijke oplossingen te komen.

“De Partij voor de Dieren zoekt altijd naar diervriendelijke oplossingen in situaties waar de belangen van mensen en dieren botsen”, vertelt Statenlid Meint Kolfthof van de partij. “Er staan talloze maatregelen ter beschikking om het gedrag van bevers te sturen, of ze op diervriendelijke wijze te weren uit bepaalde gebieden. Heeft de provincie al deze mogelijkheden wel toegepast? Of wordt gekozen voor de goedkoopste oplossing? Wij roepen de provincie op om, samen met andere overheden, meer te gaan investeren in het beverproof maken van waterkeringen en bijvoorbeeld spoortaluds. Daarmee wordt ook graafschade door honden, dassen en muskusratten voorkomen en worden tienduizenden dierenlevens gespaard.”

Verrijking voor de natuur

Vijftien jaar geleden werden de eerste bevers uitgezet in het Zuidlaardermeergebied. De verwachting toen was dat de graafschade beperkt zou zijn. Al snel zwommen de dieren Groningen binnen, waarbij de bevers lieten zien dat ze een verrijking zijn voor de natuur. Met het bouwen van dammen zorgen ze voor kleine overstromingen, waardoor er natte bossen en hooilanden ontstaan: nieuw leefgebied voor de kraanvogel, waterspitsmuis en de otter.

“Geef met maatregelen bevers de ruimte”

De laatste jaren maken bevers steeds vaker uitstapjes naar gebieden waar zij mogelijk schade kunnen veroorzaken aan bijvoorbeeld essentiële waterkeringen. Dit wordt tot nu toe voorkomen door de dieren te verplaatsen, maar de mogelijkheden zijn nagenoeg op, omdat vrijwel elke locatie al bewoond wordt. Om het probleem op te lossen wil de provincie nu bevers gaan doden. Kolthof: “Wij pleiten voor structurele maatregelen. Denk aan het aanbrengen van gaas in waterkeringen. Maar er kan ook gedacht worden aan waterbergingsgebieden, bredere watergangen en flauwe oevers, zodat bevers de ruimte krijgen.”